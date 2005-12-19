Консультации для клиентов и статьи по арбитражной практике

НДС для УСН с 2025 года: ключевые изменения и рекомендации С 1 января 2025 года вступают в силу важные изменения для налогоплательщиков на упрощённой системе налогообложения (УСН), касающиеся налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно Федеральному закону №176-ФЗ от 12.07.2024, все налогоплательщики УСН будут автоматически признаны плательщиками НДС, если их доходы за предыдущий год превышают 60 млн рублей. В статье рассматриваются основные нововведения, такие как изменения в порогах доходов, выбор ставок НДС, расширение обязанностей по учёту и представлению деклараций, а также переходные положения для длящихся договоров и «входного» НДС. Подробный анализ поможет налогоплательщикам УСН адаптироваться к новым требованиям и избежать возможных ошибок в учёте и расчётах.

Налоговая амнистия и дробление бизнеса в 2025 году: риски и последствия С 2025 года налоговая амнистия открывает возможности для отказа от дробления бизнеса, но также предъявляет новые требования и риски. В статье разобраны признаки дробления бизнеса, ограничения амнистии, её условия и возможные последствия для налогоплательщиков. Объясняю, как избежать штрафов, доначислений и других санкций, а также даю рекомендации по подготовке к пересмотру структуры бизнеса. Узнайте, как грамотно воспользоваться амнистией и минимизировать риски, связанные с новой налоговой политикой.

Судебная практика: удовлетворение исков о расторжении договоров аренды лесных участков Разбор судебной практики по расторжению договоров аренды лесных участков. Рассматриваются два реальных кейса, в которых суды удовлетворили требования о расторжении договоров. Узнайте, какие нарушения арендаторов привели к судебным спорам, какие статьи законодательства были применены и какие решения вынесли суды. Полезно для арендаторов, сталкивающихся с вопросами исполнения договорных обязательств в сфере лесопользования.

Верховный суд разъяснил вопросы расторжения договора аренды и обязательности подписания акта приема-передачи Анализ судебного спора об отказе арендатора от приемки нежилого помещения по акту приема-передачи и взыскании гарантийного взноса, неустойки и убытков. Верховный Суд РФ разъяснил, что арендодатель не вправе обязать арендатора подписать акт приема-передачи помещения, но может требовать досрочного расторжения договора или компенсации убытков. Также ВС указал, что утрата интереса к аренде не является основанием для расторжения договора, а гарантийный взнос может компенсировать убытки. Дело направлено на новое рассмотрение.

Арбитражный адвокат в Ижевске: юридическая помощь по корпоративным спорам, взысканию долгов и банкротству от арбитражного адвоката в Ижевске Профессиональный арбитражный адвокат в Ижевске с 20-летним опытом. Помогаю в решении корпоративных споров, защите интеллектуальных прав, взыскании долгов, включении в реестр кредиторов при банкротстве и других арбитражных делах. Консультации, подготовка исков, представительство в суде. Доступные цены и индивидуальный подход

Экспедитор отвечает за утрату груза, если сам выбрал перевозчика Разбор дела о недостаче груза при транспортной экспедиции и ответственности экспедитора. Верховный Суд РФ удовлетворил иск заказчика, указав, что экспедитор, организовавший перевозку, несет ответственность за выбор ненадежных исполнителей. Суд подчеркнул, что экспедитор самостоятельно заключил договор с перевозчиком, выбрал транспортное средство и должен отвечать за ненадлежащее исполнение обязательств. Рассмотрены условия договора транспортной экспедиции и основания для возмещения убытков заказчику.

Судебная практика: отказ в удовлетворении требований о расторжении договора аренды лесного участка Разбор судебной практики по расторжению договоров аренды лесных участков: ключевые нарушения арендаторов, обязательства по проектам освоения лесов, противопожарным мероприятиям и лесовосстановлению. Узнайте, какие правовые нормы применяются и как избежать споров в сфере аренды лесов.

Компенсация за нарушение права на товарный знак: КС РФ выявил проблемную норму Гражданского кодекса Разбор дела о компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, где суд уменьшил заявленные суммы компенсации, признав их чрезмерными. Апелляционная инстанция обратилась в Конституционный Суд РФ для проверки нормы Гражданского кодекса, регулирующей порядок расчета компенсации за нарушение прав на товарные знаки. В статье подробно рассмотрены причины, по которым КС РФ признал норму несоответствующей Конституции, и новое право судов снижать компенсации с учетом обстоятельств дела, включая материальное положение ответчика и характер нарушения.

Изменение и расторжение договоров из-за эпидемиологической обстановки: разъяснения Верховного Суда РФ Верховный Суд РФ разъяснил, что договоры могут быть изменены или расторгнуты из-за эпидемиологических обстоятельств и ограничений, если это признано существенным изменением условий. Изменение условий договора возможно лишь в исключительных случаях, если это не противоречит общественным интересам. Рассмотрены ситуации с расторжением договоров по защите прав потребителей и льготные периоды по кредитам, предусмотренные законодательством. Узнайте, как применяются нормы статьи 451 Гражданского кодекса РФ и других актов для изменения условий договоров в условиях кризиса.

Конкурсные кредиторы и требования участников при банкротстве: разъяснения Верховного Суда РФ Верховный Суд РФ разъяснил, что участники компании, предъявляющие требования к должнику, связанные с их участием в капитале, не могут быть отнесены к конкурсным кредиторам. Рассматривается, как требования участников, например, по займам или дивидендам, могут быть отклонены в случае банкротства, если они служат для обхода закона. Суд подчеркивает необходимость детального анализа отношений между должником и заимодавцем, а также возможность переквалификации заемных отношений в увеличение уставного капитала. Узнайте, как избежать злоупотреблений при банкротстве и защитить интересы всех кредиторов.

Как Верховный Суд РФ регулирует снижение размера неустойки по мотиву несоразмерности Верховный Суд РФ в своем Определении разъяснил, что для снижения неустойки по мотиву несоразмерности последствиям нарушения обязательства ответчик должен представить доказательства, подтверждающие такую несоразмерность. Рассмотрены условия, при которых неустойка может быть снижена, и уточнено, что бремя доказывания ложится на ответчика. В статье рассматриваются основания для уменьшения неустойки, требования к доказательствам со стороны кредитора, а также основные положения статьи 333 Гражданского кодекса РФ и другие аспекты гражданско-правовой ответственности.

Недобросовестная конкуренция в России: использование чужого товарного знака Согласно статье 14.6 Закона о защите конкуренции в России, недобросовестная конкуренция включает в себя использование товарных знаков, фирменных наименований или коммерческих обозначений, тождественных или схожих до степени смешения с таковыми у конкурента. Это нарушение включает размещение таких знаков на товарах, упаковке или в Интернете, что может привести к смешению с деятельностью конкурента и нанести ущерб его деловой репутации. Рассмотрены ключевые моменты, когда действия хозяйствующего субъекта признаются недобросовестной конкуренцией из-за незаконного использования чужих знаков

Баланс интересов в делах о банкротстве: выбор конкурсного управляющего и предотвращение конфликта интересов Статья раскрывает важность выбора конкурсного управляющего в делах о банкротстве, с акцентом на метод случайной выборки для предотвращения конфликта интересов между должником, кредиторами и другими участниками. Рассматривается решение Конституционного Суда РФ от 19.12.2005, которое подтверждает, что назначение арбитражного управляющего должно исключать влияние сторонних факторов и соответствовать положениям статьи 45 Закона о банкротстве. Также рассмотрены ключевые моменты, связанные с обеспечением баланса интересов в арбитражных процессах

Преддоговорная ответственность: что означает недобросовестность при вступлении в переговоры Статья раскрывает случай преддоговорной ответственности, связанный с недобросовестным поведением при вступлении или продолжении переговоров без намерения заключить договор. Описание ключевых признаков недобросовестности, когда одна из сторон продолжает вести переговоры, зная, что договор не будет заключен, и как это влияет на правовые последствия. Также рассматривается важность уведомления контрагента о прекращении намерения заключить договор и последствия для нарушителей согласно пункту 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса РФ

Ответственность арендодателя за передачу имущества: освобождение арендатора от арендной платы Статья раскрывает вопросы ответственности арендодателя за неисполнение обязательств по передаче имущества в надлежащем состоянии. Рассматривается, как недостатки имущества, препятствующие его использованию по назначению, могут освободить арендатора от обязательства по внесению арендной платы, а также дать основание для расторжения договора аренды и взыскания убытков. Также анализируется взаимная природа договора аренды и правовые нормы, регулирующие этот процесс, в том числе статьи 606, 611, 614, 620 и 328 Гражданского кодекса РФ

Ответственность арендодателя за состояние имущества и освобождение арендатора от арендной платы Статья рассматривает правовые аспекты ответственности арендодателя за состояние арендуемого имущества в контексте судебной практики. Описывается, как наличие недостатков, препятствующих использованию имущества по назначению, освобождает арендатора от обязанности по внесению арендной платы, а также дает основание для расторжения договора аренды и взыскания убытков. Анализируются статьи 606, 611, 614, 620 и 328 Гражданского кодекса РФ, а также важность экспертных заключений в судебных разбирательствах

Взыскание аванса по предварительному договору Статья раскрывает вопросы обеспечения обязательств по договору, включая неустойку, залог, поручительство и другие способы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. Также рассматривается влияние прекращения основного обязательства на обеспечивающее обязательство, включая возможность возврата аванса и применение норм о неосновательном обогащении. Описание механизмов прекращения обязательств по предварительному договору в контексте статей 329, 429, 1103 ГК РФ.

Понятие недвижимости в Гражданском кодексе РФ: характеристика объектов и государственная регистрация прав Статья объясняет, что включает в себя понятие недвижимости по Гражданскому кодексу РФ, включая земельные участки, здания, сооружения и суда, подлежащие регистрации. Рассматривается правовая природа недвижимости, требования к государственной регистрации и последствия отсутствия признаков недвижимости у объектов, зарегистрированных как недвижимые. Обсуждаются решения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, касающиеся споров о праве собственности на недвижимость и правовых последствиях ошибок в реестре

Снижение неустойки и возмещение убытков по ГК РФ: Анализ статьи 333 и позиции ВС РФ Узнайте, как применяются нормы статьи 333 ГК РФ о снижении неустойки, и что учитывает суд при оценке соразмерности. Разберем виды неустоек — зачетную, исключительную, штрафную и альтернативную, а также особенности возмещения убытков по статье 394 ГК РФ с учетом разъяснений Верховного Суда РФ.

Ответственность участника за реорганизацию общества-должника и субсидиарная ответственность Участник общества, присоединившегося к должнику, не может быть освобожден от субсидиарной ответственности, если не объяснит целесообразность реорганизации и обоснованность своих действий. Верховный суд разъяснил, что при реорганизации необходимо учитывать экономическую целесообразность, возможные последствия для контрагентов и необходимость объединения ресурсов. Также рассмотрены правовые основы субсидиарной ответственности участников и руководителей юридического лица в случае банкротства. Изучите ключевые моменты, связанные с добросовестностью действий участников в процессе реорганизации и банкротства по Гражданскому кодексу РФ.

Использование чужого товарного знака: недобросовестная конкуренция и антимонопольное законодательство Статья подробно рассматривает случаи использования чужого товарного знака в контексте недобросовестной конкуренции. Включает правовые позиции о запрете использования сходных или идентичных товарных знаков с целью введения потребителей в заблуждение. Рассматриваются положения Федерального закона № 135-ФЗ, международных соглашений и судебных актов, а также действия антимонопольных органов и судов по защите прав на товарные знаки

Номинальный руководитель и субсидиарная ответственность: правовые аспекты и судебная практика В статье рассмотрены правовые аспекты субсидиарной ответственности номинального руководителя, который формально является руководителем, но не осуществляет фактическое управление. Объясняется, как уменьшение ответственности зависит от раскрытия информации, а также судебные практики по привлечению номинальных и фактических руководителей к ответственности за нарушение прав кредиторов и невозможность погашения долгов

Ответственность за административные правонарушения: штраф или предупреждение? Статья поясняет, когда юридические лица и малые предприниматели могут избежать административного штрафа и получить предупреждение, согласно изменениям в КоАП РФ. Рассматриваются условия применения замены штрафа на предупреждение, а также принципы законности и справедливости в процессе назначения наказания. Объясняется, какие правонарушения могут быть смягчены и как суд оценивает обстоятельства для принятия решения

Уменьшение неустойки судом: правила и правовая практика по статье 333 Гражданского кодекса РФ Подробное разъяснение положений статьи 333 ГК РФ о возможности снижения неустойки судом в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. В статье анализируются подходы судов к определению соразмерности, требования к заявлению должника о снижении неустойки, а также роль внутреннего убеждения суда в установлении справедливого баланса между ответственностью должника и реальными последствиями нарушения. Освещены разъяснения Пленума Верховного и Высшего Арбитражного Судов, а также Конституционного Суда РФ о правовых механизмах, направленных на предотвращение злоупотребления правом.

Взыскание задолженности с организаций и предпринимателей через арбитражный суд Юридическая помощь по взысканию задолженности с организаций и предпринимателей через арбитражный суд. Консультации, подготовка претензий, подача и исков, представительство в суде. Адвокат и юрист в Ижевске с опытом работы более 20 лет.

Условия назначения административного наказания: санкции и малозначительность правонарушений В статье рассматривается процесс назначения административного наказания в соответствии с КоАП РФ, включая условия применения санкций, учитывая характер правонарушения, личность виновного и обстоятельства дела. Объясняется, что такое малозначительные правонарушения, как суд может освободить виновного от ответственности, а также ситуации, в которых правонарушение не может быть признано малозначительным

Снижение неустойки по статье 333 ГК РФ: Позиция Конституционного Суда и критерии соразмерности Анализ определения Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 о снижении размера неустойки по статье 333 ГК РФ. В статье разъясняются условия, при которых суд может уменьшить неустойку, включая необходимость предоставления ответчиком доказательств несоразмерности. Рассматриваются обязанности сторон по доказыванию в спорах о неустойке, компенсационный характер гражданско-правовой ответственности и баланс интересов сторон. Освещены ограничения на снижение неустойки, критерии соразмерности и исключения, предусмотренные законодательством.

Замена штрафа на предупреждение для субъектов малого и среднего предпринимательства В статье рассматриваются условия, при которых субъектам малого и среднего предпринимательства может быть заменен административный штраф на предупреждение в случае впервые совершенного правонарушения. Также объясняется, какие факторы учитываются при решении, возможно ли применение предупреждения, и как предприниматели могут представить доказательства для смягчения наказания

Оспаривание сделок должника в процессе банкротства: правовые аспекты Статья рассматривает процесс оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства. Объясняется, когда сделки могут быть признаны недействительными, особенности неравноценного встречного исполнения обязательств и требования к доказательствам. Также рассматриваются разъяснения Верховного Суда по подозрительным сделкам и их последствия в делах о банкротстве

Ответственность руководителей при банкротстве: роль документации и субсидиарная ответственность Статья объясняет, как отсутствие или недостатки документации могут затруднить процедуры банкротства и повлиять на привлечение руководителей к субсидиарной ответственности. Рассматриваются разъяснения Верховного Суда РФ, презумпция вины и доказательства, необходимые для установления причинно-следственной связи между недостатками в документации и невозможностью выполнения процедур банкротства

Защита чести и достоинства: правовые основы и судебная практика в России Статья посвящена защите чести, достоинства и деловой репутации в российском праве. Рассматривается правовая основа защиты нематериальных благ, судебная практика, в том числе разъяснения Верховного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. Особое внимание уделено вопросам, связанным с критикой публичных лиц и разграничением между фактами и оценочными суждениями

Расторжение договора аренды земельного участка Статья охватывает основные правовые нормы, касающиеся изменения и расторжения договора аренды земельных участков в России. В статье рассматриваются положения Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса, а также судебная практика, включая разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о досрочном расторжении договора аренды и правомерности прекращения аренды

Роль таможенных органов в защите прав на товарные знаки и борьбе с контрафактной продукцией В статье подробно рассматривается роль таможенных органов Евразийского экономического союза в защите прав на интеллектуальную собственность, включая товарные знаки, в процессе регулирования внешней торговли. Анализируются функции таможни по выявлению и пресечению незаконного использования товарных знаков, а также проведение административных расследований в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Уделено внимание процедурам, санкциям за нарушения и механизму работы таможни при ввозе контрафактных товаров в Россию.

Роль полиции в пресечении административных правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков В статье рассматривается роль сотрудников полиции и МВД России в пресечении правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков. Подробно объясняется, как должностные лица подразделений по организации применения административного законодательства составляют протоколы по делам о нарушениях, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, а также процесс административной ответственности за реализацию товаров с незаконно воспроизведенными товарными знаками. Особое внимание уделяется механизму взаимодействия полиции с другими органами защиты интеллектуальной собственности и процессуальным моментам в борьбе с контрафактной продукцией

Солидарная ответственность поручителя перед кредитором: ключевые моменты договора поручительства В статье подробно рассматривается ответственность поручителя в рамках договора поручительства, включая солидарную ответственность с должником по умолчанию, возможность предъявления требований к поручителю, а также важные аспекты, касающиеся прекращения поручительства. Особое внимание уделяется правам поручителя на возражения, условиям изменения обеспеченного обязательства и прекращению поручительства. В статье также затронуты моменты, когда поручитель может избежать ответственности, а также случаи, когда поручительство прекращается, в том числе в случае перевода долга на другое лицо или отказа кредитора принять исполнение

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера и руководителя по закону о бухгалтерском учете В статье раскрываются аспекты ответственности руководителя компании и главного бухгалтера в рамках Федерального закона о бухгалтерском учете. Рассматривается разграничение обязанностей, ответственность за ведение бухгалтерии, составление и представление отчетности, а также возможные дисциплинарные, материальные, административные и уголовные наказания. Описание случаев привлечения главного бухгалтера к ответственности за правонарушения, связанные с налогами, страховыми взносами и бухгалтерским учетом, включая уголовную ответственность за уклонение от налоговых выплат и нарушения при банкротстве

Субсидиарная ответственность руководителя должника по закону о банкротстве В статье раскрываются случаи, когда руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности в рамках Закона о банкротстве. Рассматриваются ситуации, такие как невозможность погашения долгов, несвоевременное или неполное подание заявления о банкротстве, а также нарушение требований закона о банкротстве. Описываются конкретные действия руководителя, которые могут привести к ответственности: нарушения принципов добросовестности, ухудшение финансового положения должника, совершение убыточных сделок, а также несоответствующая передача документации

Как избежать административной ответственности: советы для юридических лиц Юридические лица часто сталкиваются с административной ответственностью по КоАП РФ. В статье объясняется, как избежать нарушения «по незнанию» и оспорить действия контролирующих органов. Рассматриваются ключевые этапы привлечения к ответственности, включая проведение проверок, составление протоколов и вынесение постановлений. Также рассматриваются важные моменты, такие как соблюдение Федерального закона № 294-ФЗ и ошибки органов при проведении проверок. Узнайте, как адвокаты могут помочь в защите интересов вашей организации.

Как защитить бизнес от проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС): Порядок и риски Проверки ФАС могут привести к крупным штрафам и предписаниям. Образцы действий, права предпринимателей, способы оспаривания решений антимонопольных органов и важность привлечения арбитражного адвоката в таких случаях

Особенности ответственности импортёра (изготовителя) за невыполнение требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы в спорах о защите прав потребителей Адвокат на стороне автодилеров, изготовителей и импортёров автомобилей по закону о защите прав потребителей

Как правильно оформить расписку и вернуть заем: ключевые моменты и юридические аспекты Статья объясняет, как правильно оформить расписку при передаче денежных средств в заем, а также важные условия, которые должны быть указаны в документе. Рассматриваются сроки возврата займа, проценты по займу, а также требования к соблюдению досудебного порядка разрешения споров. Также объясняется, как подать иск в суд и получить исполнительный лист для взыскания долга, если заемщик не исполнил свои обязательства

Как назначается административное наказание: что учитывать при определении санкций по КоАП РФ с объявлением устного замечания Подробный анализ правил назначения административных наказаний согласно КоАП РФ с учетом характера правонарушения, личности виновного и других обстоятельств. В статье разъясняется, что судья обязан соблюдать пределы санкций закона и не может назначить наказание ниже низшего предела. Также рассмотрены случаи освобождения от ответственности при малозначительности правонарушения, критерии признания правонарушения малозначительным и исключения для отдельных видов нарушений. Особое внимание уделено различию между смягчающими обстоятельствами и малозначительностью.

Исключительные права на товарный знак: защита и ответственность за нарушение Статья разъясняет, как Гражданский кодекс РФ регулирует исключительные права на товарный знак, его использование и защиту. Рассматривается ответственность за нарушение прав на товарный знак, включая компенсации за неправомерное использование, а также как суды определяют размер компенсации. Упоминаются положения о запрете использования сходных обозначений и условиях, при которых возможна защита прав правообладателя на товарный знак в суде

Как оспорить сделки при банкротстве: неравноценное исполнение и предпочтение Статья описывает возможные основания для оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства. Рассматриваются случаи, когда сделки имеют неравноценное исполнение или причиняют имущественный вред правам кредиторов. Также обсуждаются сделки с предпочтением, где одному кредитору оказывается преимущество в удовлетворении требований. Описаны сроки, в течение которых можно оспорить такие сделки, а также условия, при которых сделка может быть признана недействительной, включая знание контрагентом признаков неплатежеспособности должника.

Возмещение ущерба, причиненного юридическому лицу: судебная практика и нормы закона Статья рассматривает вопросы возмещения ущерба, причиненного пожаром, а также ситуацию, когда ущерб причинен работником или юридическим лицом. В статье анализируются ключевые положения Гражданского кодекса РФ, а также судебная практика по вопросам возмещения ущерба после пожара, включая процесс доказывания вины и размера ущерба. Обсуждаются особенности возмещения ущерба работниками, юридическими лицами, а также последствия для работодателей и способы взыскания ущерба в рамках трудового законодательства.

Интеллектуальная собственность и авторские права: Оспаривание нарушений и минимизация компенсации В сфере интеллектуальной собственности важно грамотно защищаться от претензий правообладателей по авторским и смежным правам. Адвокат по интеллектуальной собственности поможет оспорить нарушения, минимизировать компенсацию и защитить интересы клиента в судах. Мы предлагаем эффективную защиту в спорах о возмещении убытков, защите авторских прав, а также снижении административных санкций за нарушение товарных знаков. Обратитесь за помощью к опытному адвокату, чтобы минимизировать риски и добиться положительного исхода дела

Защита прав на товарный знак: Снижение компенсации и ответственность за нарушение Правообладатели товарных знаков имеют исключительное право на использование своих обозначений. В случае нарушения прав на товарный знак важно правильно оценить степень сходства и вероятность смешения, а также минимизировать компенсацию за нарушение. Адвокат по интеллектуальной собственности поможет вам разобраться в юридических тонкостях, снизить размер компенсации и защитить ваши интересы в суде. Рассматриваются вопросы компенсации, условия для снижения штрафа, а также подходы судов к защите товарных знаков.

Взыскание задолженности и убытков: юридическая помощь в арбитражных спорах Взыскание задолженности и убытков может быть более сложным процессом, чем кажется на первый взгляд. Арбитражный процесс требует индивидуального подхода в каждом случае, в зависимости от причин неисполнения обязательств и умысла контрагента. В статье рассматриваются важные аспекты, такие как причины задолженности, умысел должника, а также этапы досудебного урегулирования и подача иска в суд. Адвокат по арбитражу поможет разобраться в тонкостях дела и выработать стратегию для эффективного взыскания убытков или задолженности.

Малозначительность административного правонарушения: как это влияет на решение суда Статья раскрывает, как суды определяют малозначительность административного правонарушения в рамках КоАП РФ. При этом учитываются такие факторы, как характер нарушения, роль правонарушителя, размер ущерба и последствия. Если правонарушение признается малозначительным, суд может освободить виновного от административной ответственности или вынести минимальное наказание. Описаны ключевые положения закона и судебная практика, а также случаи, когда малозначительные правонарушения не могут быть признаны таковыми, несмотря на смягчающие обстоятельства.

Возмещение убытков по условиям замещающей сделки: правила и судебная практика Статья объясняет ключевые положения Гражданского кодекса РФ, касающиеся возмещения убытков при нарушении обязательств. В ней рассматривается, что такое убытки, как они рассчитываются (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относительно возмещения убытков по замещающим сделкам. В статье уделено внимание последствиям недопоставки товара по договору поставки, а также правам покупателя на возмещение убытков, связанных с приобретением товаров у других поставщиков.

Недобросовестность в переговорах: дело о взыскании убытков по авансу В статье рассматривается разбор дела по определению ВС РФ от 29.01.2020 N 305-ЭС19-19395, где гражданин обратился в суд с требованием взыскать убытки, понесенные из-за прекращения переговоров о покупке бизнеса. Судебная практика разъясняет, что для признания действий продавцов недобросовестными важно доказать причинно-следственную связь между прекращением переговоров и понесенными убытками. Также описывается, что не всегда выход из переговоров или ведение параллельных переговоров может считаться недобросовестным поведением.

Защита автобизнеса от потребителей. Защита прав изготовителей импортёров автомобилей. Адвокат по закону о защите прав потребителей на стороне автодилеров, изготовителей и импортёров автомобилей

Расторжение договора лесного участка Адвокат по аренде, расторжение договора, лесной участок, юрист возмещению, арбитражный суд, залог, подряд. Адвокат Ижевск. Юрист Ижевск.

Защита прав изготовителей импортёров автомобилей. Защита автобизнеса от потребителей. Адвокат в сфере прав потребителей на стороне продавцов, автодилеров, изготовителей и импортёров автомобилей

Как безопасно купить коммерческую недвижимость и земельный участок для бизнеса: Юридическая помощь и проверка Приобретение коммерческой недвижимости и земельных участков для бизнеса требует тщательной юридической проверки. Узнайте, как адвокат может помочь вам проверить юридическую чистоту недвижимости, выявить возможные обременения и подготовить безопасную сделку. Получите консультацию по проверке прав, оснований приобретения, а также правильному оформлению документов для минимизации рисков и защиты вашего бизнеса

Арбитражные споры в арбитражных судах: как арбитражный адвокат защитит ваш бизнес Коммерческие и арбитражные споры в арбитражных судах могут существенно повлиять на бизнес. Узнайте, как арбитражный адвокат помогает в разрешении споров, включая досудебное урегулирование, подачу исков, наложение обеспечительных мер и защиту интересов бизнеса. Откройте для себя важность опытного юриста для успешного исхода арбитражного процесса и минимизации рисков для вашего бизнеса