Консультации для клиентов и статьи по арбитражной практике
НДС для УСН с 2025 года: ключевые изменения и рекомендации
С 1 января 2025 года вступают в силу важные изменения для налогоплательщиков на упрощённой системе налогообложения (УСН), касающиеся налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно Федеральному закону №176-ФЗ от 12.07.2024, все налогоплательщики УСН будут автоматически признаны плательщиками НДС, если их доходы за предыдущий год превышают 60 млн рублей. В статье рассматриваются основные нововведения, такие как изменения в порогах доходов, выбор ставок НДС, расширение обязанностей по учёту и представлению деклараций, а также переходные положения для длящихся договоров и «входного» НДС. Подробный анализ поможет налогоплательщикам УСН адаптироваться к новым требованиям и избежать возможных ошибок в учёте и расчётах.
Налоговая амнистия и дробление бизнеса в 2025 году: риски и последствия
С 2025 года налоговая амнистия открывает возможности для отказа от дробления бизнеса, но также предъявляет новые требования и риски. В статье разобраны признаки дробления бизнеса, ограничения амнистии, её условия и возможные последствия для налогоплательщиков. Объясняю, как избежать штрафов, доначислений и других санкций, а также даю рекомендации по подготовке к пересмотру структуры бизнеса. Узнайте, как грамотно воспользоваться амнистией и минимизировать риски, связанные с новой налоговой политикой.
Судебная практика: удовлетворение исков о расторжении договоров аренды лесных участков
Разбор судебной практики по расторжению договоров аренды лесных участков. Рассматриваются два реальных кейса, в которых суды удовлетворили требования о расторжении договоров. Узнайте, какие нарушения арендаторов привели к судебным спорам, какие статьи законодательства были применены и какие решения вынесли суды. Полезно для арендаторов, сталкивающихся с вопросами исполнения договорных обязательств в сфере лесопользования.
Верховный суд разъяснил вопросы расторжения договора аренды и обязательности подписания акта приема-передачи
Анализ судебного спора об отказе арендатора от приемки нежилого помещения по акту приема-передачи и взыскании гарантийного взноса, неустойки и убытков. Верховный Суд РФ разъяснил, что арендодатель не вправе обязать арендатора подписать акт приема-передачи помещения, но может требовать досрочного расторжения договора или компенсации убытков. Также ВС указал, что утрата интереса к аренде не является основанием для расторжения договора, а гарантийный взнос может компенсировать убытки. Дело направлено на новое рассмотрение.
Экспедитор отвечает за утрату груза, если сам выбрал перевозчика
Разбор дела о недостаче груза при транспортной экспедиции и ответственности экспедитора. Верховный Суд РФ удовлетворил иск заказчика, указав, что экспедитор, организовавший перевозку, несет ответственность за выбор ненадежных исполнителей. Суд подчеркнул, что экспедитор самостоятельно заключил договор с перевозчиком, выбрал транспортное средство и должен отвечать за ненадлежащее исполнение обязательств. Рассмотрены условия договора транспортной экспедиции и основания для возмещения убытков заказчику.
Компенсация за нарушение права на товарный знак: КС РФ выявил проблемную норму Гражданского кодекса
Разбор дела о компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, где суд уменьшил заявленные суммы компенсации, признав их чрезмерными. Апелляционная инстанция обратилась в Конституционный Суд РФ для проверки нормы Гражданского кодекса, регулирующей порядок расчета компенсации за нарушение прав на товарные знаки. В статье подробно рассмотрены причины, по которым КС РФ признал норму несоответствующей Конституции, и новое право судов снижать компенсации с учетом обстоятельств дела, включая материальное положение ответчика и характер нарушения.
Изменение и расторжение договоров из-за эпидемиологической обстановки: разъяснения Верховного Суда РФ
Верховный Суд РФ разъяснил, что договоры могут быть изменены или расторгнуты из-за эпидемиологических обстоятельств и ограничений, если это признано существенным изменением условий. Изменение условий договора возможно лишь в исключительных случаях, если это не противоречит общественным интересам. Рассмотрены ситуации с расторжением договоров по защите прав потребителей и льготные периоды по кредитам, предусмотренные законодательством. Узнайте, как применяются нормы статьи 451 Гражданского кодекса РФ и других актов для изменения условий договоров в условиях кризиса.
Конкурсные кредиторы и требования участников при банкротстве: разъяснения Верховного Суда РФ
Верховный Суд РФ разъяснил, что участники компании, предъявляющие требования к должнику, связанные с их участием в капитале, не могут быть отнесены к конкурсным кредиторам. Рассматривается, как требования участников, например, по займам или дивидендам, могут быть отклонены в случае банкротства, если они служат для обхода закона. Суд подчеркивает необходимость детального анализа отношений между должником и заимодавцем, а также возможность переквалификации заемных отношений в увеличение уставного капитала. Узнайте, как избежать злоупотреблений при банкротстве и защитить интересы всех кредиторов.
Как Верховный Суд РФ регулирует снижение размера неустойки по мотиву несоразмерности
Верховный Суд РФ в своем Определении разъяснил, что для снижения неустойки по мотиву несоразмерности последствиям нарушения обязательства ответчик должен представить доказательства, подтверждающие такую несоразмерность. Рассмотрены условия, при которых неустойка может быть снижена, и уточнено, что бремя доказывания ложится на ответчика. В статье рассматриваются основания для уменьшения неустойки, требования к доказательствам со стороны кредитора, а также основные положения статьи 333 Гражданского кодекса РФ и другие аспекты гражданско-правовой ответственности.
Недобросовестная конкуренция в России: использование чужого товарного знака
Согласно статье 14.6 Закона о защите конкуренции в России, недобросовестная конкуренция включает в себя использование товарных знаков, фирменных наименований или коммерческих обозначений, тождественных или схожих до степени смешения с таковыми у конкурента. Это нарушение включает размещение таких знаков на товарах, упаковке или в Интернете, что может привести к смешению с деятельностью конкурента и нанести ущерб его деловой репутации. Рассмотрены ключевые моменты, когда действия хозяйствующего субъекта признаются недобросовестной конкуренцией из-за незаконного использования чужих знаков
Баланс интересов в делах о банкротстве: выбор конкурсного управляющего и предотвращение конфликта интересов
Статья раскрывает важность выбора конкурсного управляющего в делах о банкротстве, с акцентом на метод случайной выборки для предотвращения конфликта интересов между должником, кредиторами и другими участниками. Рассматривается решение Конституционного Суда РФ от 19.12.2005, которое подтверждает, что назначение арбитражного управляющего должно исключать влияние сторонних факторов и соответствовать положениям статьи 45 Закона о банкротстве. Также рассмотрены ключевые моменты, связанные с обеспечением баланса интересов в арбитражных процессах
Преддоговорная ответственность: что означает недобросовестность при вступлении в переговоры
Статья раскрывает случай преддоговорной ответственности, связанный с недобросовестным поведением при вступлении или продолжении переговоров без намерения заключить договор. Описание ключевых признаков недобросовестности, когда одна из сторон продолжает вести переговоры, зная, что договор не будет заключен, и как это влияет на правовые последствия. Также рассматривается важность уведомления контрагента о прекращении намерения заключить договор и последствия для нарушителей согласно пункту 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса РФ
Ответственность арендодателя за передачу имущества: освобождение арендатора от арендной платы
Статья раскрывает вопросы ответственности арендодателя за неисполнение обязательств по передаче имущества в надлежащем состоянии. Рассматривается, как недостатки имущества, препятствующие его использованию по назначению, могут освободить арендатора от обязательства по внесению арендной платы, а также дать основание для расторжения договора аренды и взыскания убытков. Также анализируется взаимная природа договора аренды и правовые нормы, регулирующие этот процесс, в том числе статьи 606, 611, 614, 620 и 328 Гражданского кодекса РФ
Ответственность арендодателя за состояние имущества и освобождение арендатора от арендной платы
Статья рассматривает правовые аспекты ответственности арендодателя за состояние арендуемого имущества в контексте судебной практики. Описывается, как наличие недостатков, препятствующих использованию имущества по назначению, освобождает арендатора от обязанности по внесению арендной платы, а также дает основание для расторжения договора аренды и взыскания убытков. Анализируются статьи 606, 611, 614, 620 и 328 Гражданского кодекса РФ, а также важность экспертных заключений в судебных разбирательствах
Взыскание аванса по предварительному договору
Статья раскрывает вопросы обеспечения обязательств по договору, включая неустойку, залог, поручительство и другие способы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. Также рассматривается влияние прекращения основного обязательства на обеспечивающее обязательство, включая возможность возврата аванса и применение норм о неосновательном обогащении. Описание механизмов прекращения обязательств по предварительному договору в контексте статей 329, 429, 1103 ГК РФ.
Понятие недвижимости в Гражданском кодексе РФ: характеристика объектов и государственная регистрация прав
Статья объясняет, что включает в себя понятие недвижимости по Гражданскому кодексу РФ, включая земельные участки, здания, сооружения и суда, подлежащие регистрации. Рассматривается правовая природа недвижимости, требования к государственной регистрации и последствия отсутствия признаков недвижимости у объектов, зарегистрированных как недвижимые. Обсуждаются решения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, касающиеся споров о праве собственности на недвижимость и правовых последствиях ошибок в реестре
Ответственность участника за реорганизацию общества-должника и субсидиарная ответственность
Участник общества, присоединившегося к должнику, не может быть освобожден от субсидиарной ответственности, если не объяснит целесообразность реорганизации и обоснованность своих действий. Верховный суд разъяснил, что при реорганизации необходимо учитывать экономическую целесообразность, возможные последствия для контрагентов и необходимость объединения ресурсов. Также рассмотрены правовые основы субсидиарной ответственности участников и руководителей юридического лица в случае банкротства. Изучите ключевые моменты, связанные с добросовестностью действий участников в процессе реорганизации и банкротства по Гражданскому кодексу РФ.
Использование чужого товарного знака: недобросовестная конкуренция и антимонопольное законодательство
Статья подробно рассматривает случаи использования чужого товарного знака в контексте недобросовестной конкуренции. Включает правовые позиции о запрете использования сходных или идентичных товарных знаков с целью введения потребителей в заблуждение. Рассматриваются положения Федерального закона № 135-ФЗ, международных соглашений и судебных актов, а также действия антимонопольных органов и судов по защите прав на товарные знаки
Номинальный руководитель и субсидиарная ответственность: правовые аспекты и судебная практика
В статье рассмотрены правовые аспекты субсидиарной ответственности номинального руководителя, который формально является руководителем, но не осуществляет фактическое управление. Объясняется, как уменьшение ответственности зависит от раскрытия информации, а также судебные практики по привлечению номинальных и фактических руководителей к ответственности за нарушение прав кредиторов и невозможность погашения долгов
Ответственность за административные правонарушения: штраф или предупреждение?
Статья поясняет, когда юридические лица и малые предприниматели могут избежать административного штрафа и получить предупреждение, согласно изменениям в КоАП РФ. Рассматриваются условия применения замены штрафа на предупреждение, а также принципы законности и справедливости в процессе назначения наказания. Объясняется, какие правонарушения могут быть смягчены и как суд оценивает обстоятельства для принятия решения
Уменьшение неустойки судом: правила и правовая практика по статье 333 Гражданского кодекса РФ
Подробное разъяснение положений статьи 333 ГК РФ о возможности снижения неустойки судом в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. В статье анализируются подходы судов к определению соразмерности, требования к заявлению должника о снижении неустойки, а также роль внутреннего убеждения суда в установлении справедливого баланса между ответственностью должника и реальными последствиями нарушения. Освещены разъяснения Пленума Верховного и Высшего Арбитражного Судов, а также Конституционного Суда РФ о правовых механизмах, направленных на предотвращение злоупотребления правом.
Условия назначения административного наказания: санкции и малозначительность правонарушений
В статье рассматривается процесс назначения административного наказания в соответствии с КоАП РФ, включая условия применения санкций, учитывая характер правонарушения, личность виновного и обстоятельства дела. Объясняется, что такое малозначительные правонарушения, как суд может освободить виновного от ответственности, а также ситуации, в которых правонарушение не может быть признано малозначительным
Снижение неустойки по статье 333 ГК РФ: Позиция Конституционного Суда и критерии соразмерности
Анализ определения Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 о снижении размера неустойки по статье 333 ГК РФ. В статье разъясняются условия, при которых суд может уменьшить неустойку, включая необходимость предоставления ответчиком доказательств несоразмерности. Рассматриваются обязанности сторон по доказыванию в спорах о неустойке, компенсационный характер гражданско-правовой ответственности и баланс интересов сторон. Освещены ограничения на снижение неустойки, критерии соразмерности и исключения, предусмотренные законодательством.
Замена штрафа на предупреждение для субъектов малого и среднего предпринимательства
В статье рассматриваются условия, при которых субъектам малого и среднего предпринимательства может быть заменен административный штраф на предупреждение в случае впервые совершенного правонарушения. Также объясняется, какие факторы учитываются при решении, возможно ли применение предупреждения, и как предприниматели могут представить доказательства для смягчения наказания
Оспаривание сделок должника в процессе банкротства: правовые аспекты
Статья рассматривает процесс оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства. Объясняется, когда сделки могут быть признаны недействительными, особенности неравноценного встречного исполнения обязательств и требования к доказательствам. Также рассматриваются разъяснения Верховного Суда по подозрительным сделкам и их последствия в делах о банкротстве
Ответственность руководителей при банкротстве: роль документации и субсидиарная ответственность
Статья объясняет, как отсутствие или недостатки документации могут затруднить процедуры банкротства и повлиять на привлечение руководителей к субсидиарной ответственности. Рассматриваются разъяснения Верховного Суда РФ, презумпция вины и доказательства, необходимые для установления причинно-следственной связи между недостатками в документации и невозможностью выполнения процедур банкротства
Защита чести и достоинства: правовые основы и судебная практика в России
Статья посвящена защите чести, достоинства и деловой репутации в российском праве. Рассматривается правовая основа защиты нематериальных благ, судебная практика, в том числе разъяснения Верховного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. Особое внимание уделено вопросам, связанным с критикой публичных лиц и разграничением между фактами и оценочными суждениями
Расторжение договора аренды земельного участка
Статья охватывает основные правовые нормы, касающиеся изменения и расторжения договора аренды земельных участков в России. В статье рассматриваются положения Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса, а также судебная практика, включая разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о досрочном расторжении договора аренды и правомерности прекращения аренды
Роль таможенных органов в защите прав на товарные знаки и борьбе с контрафактной продукцией
В статье подробно рассматривается роль таможенных органов Евразийского экономического союза в защите прав на интеллектуальную собственность, включая товарные знаки, в процессе регулирования внешней торговли. Анализируются функции таможни по выявлению и пресечению незаконного использования товарных знаков, а также проведение административных расследований в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Уделено внимание процедурам, санкциям за нарушения и механизму работы таможни при ввозе контрафактных товаров в Россию.
Роль полиции в пресечении административных правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков
В статье рассматривается роль сотрудников полиции и МВД России в пресечении правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков. Подробно объясняется, как должностные лица подразделений по организации применения административного законодательства составляют протоколы по делам о нарушениях, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, а также процесс административной ответственности за реализацию товаров с незаконно воспроизведенными товарными знаками. Особое внимание уделяется механизму взаимодействия полиции с другими органами защиты интеллектуальной собственности и процессуальным моментам в борьбе с контрафактной продукцией
Солидарная ответственность поручителя перед кредитором: ключевые моменты договора поручительства
В статье подробно рассматривается ответственность поручителя в рамках договора поручительства, включая солидарную ответственность с должником по умолчанию, возможность предъявления требований к поручителю, а также важные аспекты, касающиеся прекращения поручительства. Особое внимание уделяется правам поручителя на возражения, условиям изменения обеспеченного обязательства и прекращению поручительства. В статье также затронуты моменты, когда поручитель может избежать ответственности, а также случаи, когда поручительство прекращается, в том числе в случае перевода долга на другое лицо или отказа кредитора принять исполнение
Субсидиарная ответственность главного бухгалтера и руководителя по закону о бухгалтерском учете
В статье раскрываются аспекты ответственности руководителя компании и главного бухгалтера в рамках Федерального закона о бухгалтерском учете. Рассматривается разграничение обязанностей, ответственность за ведение бухгалтерии, составление и представление отчетности, а также возможные дисциплинарные, материальные, административные и уголовные наказания. Описание случаев привлечения главного бухгалтера к ответственности за правонарушения, связанные с налогами, страховыми взносами и бухгалтерским учетом, включая уголовную ответственность за уклонение от налоговых выплат и нарушения при банкротстве
Субсидиарная ответственность руководителя должника по закону о банкротстве
В статье раскрываются случаи, когда руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности в рамках Закона о банкротстве. Рассматриваются ситуации, такие как невозможность погашения долгов, несвоевременное или неполное подание заявления о банкротстве, а также нарушение требований закона о банкротстве. Описываются конкретные действия руководителя, которые могут привести к ответственности: нарушения принципов добросовестности, ухудшение финансового положения должника, совершение убыточных сделок, а также несоответствующая передача документации
Как избежать административной ответственности: советы для юридических лиц
Юридические лица часто сталкиваются с административной ответственностью по КоАП РФ. В статье объясняется, как избежать нарушения «по незнанию» и оспорить действия контролирующих органов. Рассматриваются ключевые этапы привлечения к ответственности, включая проведение проверок, составление протоколов и вынесение постановлений. Также рассматриваются важные моменты, такие как соблюдение Федерального закона № 294-ФЗ и ошибки органов при проведении проверок. Узнайте, как адвокаты могут помочь в защите интересов вашей организации.
Как правильно оформить расписку и вернуть заем: ключевые моменты и юридические аспекты
Статья объясняет, как правильно оформить расписку при передаче денежных средств в заем, а также важные условия, которые должны быть указаны в документе. Рассматриваются сроки возврата займа, проценты по займу, а также требования к соблюдению досудебного порядка разрешения споров. Также объясняется, как подать иск в суд и получить исполнительный лист для взыскания долга, если заемщик не исполнил свои обязательства
Как назначается административное наказание: что учитывать при определении санкций по КоАП РФ с объявлением устного замечания
Подробный анализ правил назначения административных наказаний согласно КоАП РФ с учетом характера правонарушения, личности виновного и других обстоятельств. В статье разъясняется, что судья обязан соблюдать пределы санкций закона и не может назначить наказание ниже низшего предела. Также рассмотрены случаи освобождения от ответственности при малозначительности правонарушения, критерии признания правонарушения малозначительным и исключения для отдельных видов нарушений. Особое внимание уделено различию между смягчающими обстоятельствами и малозначительностью.
Исключительные права на товарный знак: защита и ответственность за нарушение
Статья разъясняет, как Гражданский кодекс РФ регулирует исключительные права на товарный знак, его использование и защиту. Рассматривается ответственность за нарушение прав на товарный знак, включая компенсации за неправомерное использование, а также как суды определяют размер компенсации. Упоминаются положения о запрете использования сходных обозначений и условиях, при которых возможна защита прав правообладателя на товарный знак в суде
Как оспорить сделки при банкротстве: неравноценное исполнение и предпочтение
Статья описывает возможные основания для оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства. Рассматриваются случаи, когда сделки имеют неравноценное исполнение или причиняют имущественный вред правам кредиторов. Также обсуждаются сделки с предпочтением, где одному кредитору оказывается преимущество в удовлетворении требований. Описаны сроки, в течение которых можно оспорить такие сделки, а также условия, при которых сделка может быть признана недействительной, включая знание контрагентом признаков неплатежеспособности должника.
Возмещение ущерба, причиненного юридическому лицу: судебная практика и нормы закона
Статья рассматривает вопросы возмещения ущерба, причиненного пожаром, а также ситуацию, когда ущерб причинен работником или юридическим лицом. В статье анализируются ключевые положения Гражданского кодекса РФ, а также судебная практика по вопросам возмещения ущерба после пожара, включая процесс доказывания вины и размера ущерба. Обсуждаются особенности возмещения ущерба работниками, юридическими лицами, а также последствия для работодателей и способы взыскания ущерба в рамках трудового законодательства.
Интеллектуальная собственность и авторские права: Оспаривание нарушений и минимизация компенсации
В сфере интеллектуальной собственности важно грамотно защищаться от претензий правообладателей по авторским и смежным правам. Адвокат по интеллектуальной собственности поможет оспорить нарушения, минимизировать компенсацию и защитить интересы клиента в судах. Мы предлагаем эффективную защиту в спорах о возмещении убытков, защите авторских прав, а также снижении административных санкций за нарушение товарных знаков. Обратитесь за помощью к опытному адвокату, чтобы минимизировать риски и добиться положительного исхода дела
Защита прав на товарный знак: Снижение компенсации и ответственность за нарушение
Правообладатели товарных знаков имеют исключительное право на использование своих обозначений. В случае нарушения прав на товарный знак важно правильно оценить степень сходства и вероятность смешения, а также минимизировать компенсацию за нарушение. Адвокат по интеллектуальной собственности поможет вам разобраться в юридических тонкостях, снизить размер компенсации и защитить ваши интересы в суде. Рассматриваются вопросы компенсации, условия для снижения штрафа, а также подходы судов к защите товарных знаков.
Взыскание задолженности и убытков: юридическая помощь в арбитражных спорах
Взыскание задолженности и убытков может быть более сложным процессом, чем кажется на первый взгляд. Арбитражный процесс требует индивидуального подхода в каждом случае, в зависимости от причин неисполнения обязательств и умысла контрагента. В статье рассматриваются важные аспекты, такие как причины задолженности, умысел должника, а также этапы досудебного урегулирования и подача иска в суд. Адвокат по арбитражу поможет разобраться в тонкостях дела и выработать стратегию для эффективного взыскания убытков или задолженности.
Малозначительность административного правонарушения: как это влияет на решение суда
Статья раскрывает, как суды определяют малозначительность административного правонарушения в рамках КоАП РФ. При этом учитываются такие факторы, как характер нарушения, роль правонарушителя, размер ущерба и последствия. Если правонарушение признается малозначительным, суд может освободить виновного от административной ответственности или вынести минимальное наказание. Описаны ключевые положения закона и судебная практика, а также случаи, когда малозначительные правонарушения не могут быть признаны таковыми, несмотря на смягчающие обстоятельства.
Возмещение убытков по условиям замещающей сделки: правила и судебная практика
Статья объясняет ключевые положения Гражданского кодекса РФ, касающиеся возмещения убытков при нарушении обязательств. В ней рассматривается, что такое убытки, как они рассчитываются (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относительно возмещения убытков по замещающим сделкам. В статье уделено внимание последствиям недопоставки товара по договору поставки, а также правам покупателя на возмещение убытков, связанных с приобретением товаров у других поставщиков.
Недобросовестность в переговорах: дело о взыскании убытков по авансу
В статье рассматривается разбор дела по определению ВС РФ от 29.01.2020 N 305-ЭС19-19395, где гражданин обратился в суд с требованием взыскать убытки, понесенные из-за прекращения переговоров о покупке бизнеса. Судебная практика разъясняет, что для признания действий продавцов недобросовестными важно доказать причинно-следственную связь между прекращением переговоров и понесенными убытками. Также описывается, что не всегда выход из переговоров или ведение параллельных переговоров может считаться недобросовестным поведением.
Арбитражные споры в арбитражных судах: как арбитражный адвокат защитит ваш бизнес
Коммерческие и арбитражные споры в арбитражных судах могут существенно повлиять на бизнес. Узнайте, как арбитражный адвокат помогает в разрешении споров, включая досудебное урегулирование, подачу исков, наложение обеспечительных мер и защиту интересов бизнеса. Откройте для себя важность опытного юриста для успешного исхода арбитражного процесса и минимизации рисков для вашего бизнеса
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